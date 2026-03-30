ボートレース徳山の「日本トーター杯争奪戦」が３０日、開幕した。西野翔太（４２＝広島）は初日４、１着発進。前半３Ｒは「展開が悪過ぎた」と大事な１枠を落としたが、後半８Ｒはカドからまくり差し１着、巻き返した。「狭いところに入れたし、足は問題ない。バランス取れて上位級。レース足が良くて伸びも良かった」と舟足は軽快だ。弟子の大上卓人が蒲郡クラシックでＳＧ初優出（６着）の大活躍。優勝戦はカド攻めで見せ