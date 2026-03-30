3月29日、元AKB48で女優の篠田麻里子が、かねて交際していた一般男性との再婚を発表した。29日、自身のInstagramを更新し、文書を発表。《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》とつづり、《ともに穏やかに歩んでいけたらと思っております》と今後の結婚生活への思いを語った。お相手は、すでに交際が報じられていた、株式会社ナレッジワークの創業者で、代表