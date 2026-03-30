ボートレーサーの高田ひかる（３１＝三重）が３０日、大阪市の東京スポーツ新聞社関西支社を訪問。ボートレース津で４月２日から７日まで開催されるＧ?「津ダイヤモンドカップ」に向け意気込みを明かした。競技エリアの完成を記念して開催される今大会。地元唯一の女子レーサーとして健闘を誓う。「正月の津からいいリズムで走れているので、しっかりハマれば楽しみはあります」と自信を持つ。初日ツッキードリーム戦は１号