ハピネット・メディアマーケティングは、ホラー映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚として、"殺人ピエロペニーワイズ"の起源を描く、『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。＜シーズン1＞』のブルーレイボックスセットを2026年6月3日に発売する。価格は14,850円。レンタルDVDも同日にリリースされる。『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。＜