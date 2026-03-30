シンガポールの格闘技イベント「ＯＮＥチャンピオンシップ」の新ブランド開幕戦となる「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（４月２９日、東京・有明アリーナ）の会見が３０日に都内で開催され、ＯＮＥアトム級ムエタイ世界王者の吉成名高（２５）がソンチャイノーイ・ゲッソンリット（２５＝タイ）を相手にＶ１戦を行うことが発表された。ソンチャイノーイとは２０２３年２月に対戦し３ラウンドＫＯ勝ちしている吉成だが「（当時と