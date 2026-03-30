サムスンといえば発売されたばかりのGalaxy S26シリーズが注目ですが、少し前まで開催されていたミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックでも話題を提供していたのはご存じでしょうか？ 実は、大会に出場した選手にオリジナルモデルを提供していたのです。今回はその特別なGalaxyの製品を見せてもらったので、写真を中心にお届けします。 縦折りのGalaxy Z Flip7をベースに特別設計したモデル サムスン電