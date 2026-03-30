4月9日（木）24:00からテレ東の新ドラマ枠にてスタートする鈴木福 × あのW主演のドラマ『惡の華』の主題歌として、anoが書き下ろした「愛晩餐」が、4月8日（水）に配信リリースされることが決定した。anoにとってドラマのW主演と主題歌を務めるのは今回が初。「愛晩餐」はドラマ『惡の華』のために書き下ろされた楽曲で、仲村佐和という役や作品に向き合い、『惡の華』の世界観にたっぷりと浸ったano だからこそ表現できる楽曲と