元プロサッカー選手で元日本代表、サッカー解説者の三浦泰年が30日、自身のInstagramを更新し、実弟で現役のサッカー選手、“キングカズ”こと三浦知良との2ショットを公開した。【写真】セレブ一家のオーラがすごい三浦知良一家の4ショット（6枚）現在、J3・福島ユナイテッドFCに所属しているカズ。泰年はカズと共に駅のホームに降り立つ姿を公開し、「by福島」との書き出しで「弟カズの一日一日を、温かく、優しく見守りた