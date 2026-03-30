アイドルグループ・でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがが30日、自身のInstagramを更新し、黒髪にしたという最新ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】最上もが、金髪→黒髪で少し幼い雰囲気に最上は「黒髪になりました」「誰？笑」と自らその激変ぶりに驚きを示しつつ、最新ショットを公開。「撮影のために黒くしました」としているが、「終わってもしばらくそのままでいようかなって思いつ