L’Arc-en-CielやPetit Brabanconのyukihiro(Dr)、MO’SOME TONEBENDERの百々和宏(Vo, G)、 凛として時雨の345(Vo, B)からなるスリーピースバンドgeek sleep sheepが2026年初のワンマンライヴを8月2日（日）に渋谷WWWXで開催する。＜confusion bedroom vol.6＞と題された本ライブは、メンバー3人がそれぞれのバンド活動で多忙を極めている中で実現する貴重なワンマンライヴだ。チケットは本日30日よりオフィシャルチケット先行が開