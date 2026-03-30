“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が30日にInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）モデル姿や試合姿などで注目を集めている菊池。卓球ノジマTリーグの応援アンバサダーも務めていた彼女は先日は大学卒業を報告し、卒業式での袴姿を披露し話題となっていた。そんな彼女が「Tリーグ