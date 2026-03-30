Leinaの新曲「誓い」が、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマに決定した。Leinaがアニメの主題歌を担当するのは今回が初となる。このアニメのために書き下ろされた楽曲「誓い」が4月7日に配信リリースされることも決定し、配信ジャケットも公開された。▲「誓い」ジャケット©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会『日本三國』は小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サン