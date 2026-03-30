トルコ出身の国際的スター、ジャン・ヤマンが主演を務める『サンドカン ー英雄の目覚めー』が5月2日より動画配信サービスHuluにて全話独占配信されることが決定。日本版メインビジュアルと予告が解禁された。【動画】ジャン・ヤマン主演『サンドカン ー英雄の目覚めー』予告編全世界で熱狂的な支持を集める壮大なアクション・アドベンチャーTVドラマシリーズ『Sandokan』（原題）。イタリア人作家エミリオ・サルガリの同名小説