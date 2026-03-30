小出恵介が、4月6日スタートの森カンナ主演ドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系／毎週月曜24時24分）に出演することが決定。森演じる刑事・真奈美の50人いる恋人（マイラブ）の1人を演じる。【写真】小出恵介が森カンナをバックハグ場面カットも公開大人の女性をターゲットにした「ドラマDEEP」第1弾となる本作は、自由に生きる“奔放刑事”の数々の恋と別れを描く、超刺激的なラブ×コメディー×サスペンス。主人公