三月のパンタシアが、3月28日(土)に東京・Spotify O-EASTにて、CHiCO (CHiCO with HoneyWorks) とヒトリエを招いた自主企画イベント＜三月春のパン(タシア)祭り 2026 -フレンズの春-＞を開催した。◆ライブ写真＜三月春のパン(タシア)祭り＞は三月のパンタシアが「３月」に主催するイベントで、昨年に続き2回目の開催となる。ライブではCHiCOと三月のパンタシアによる「私、アイドル宣言」コラボ歌唱や、アンコールで出演アーティ