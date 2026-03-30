つくしあきひとの人気漫画が原作の劇場シリーズ【第1部】となる『メイドインアビス 目覚める神秘』が、10月23日に劇場公開されることが決定し、キービジュアルが解禁された。【動画】劇場シリーズ【第1部】『メイドインアビス 目覚める神秘』特報映像原作シリーズ累計発行部数2200万部を突破する『メイドインアビス』。2017年にテレビアニメ第1期、2020年に劇場版『深き魂の黎明』、2022年にテレビアニメ第2期「烈日の黄金郷」