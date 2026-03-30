2026年7月18日（土）・19日（日）に北海道・いわみざわ公園にて開催する野外音楽フェス＜JOIN ALIVE 2026＞の第2弾出演アーティストが発表された。今回は初登場となるELLEGARDEN、GENERATIONS、森高千里をはじめ、昨年大トリを飾ったスキマスイッチ、C&K、竹原ピストル、優里、BUCK∞TICK、秦 基博、CUTIE STREETといった33組（初登場10組含む）が追加となった。チケットは3月31日（火）12:00よりオフィシャル最速抽選受付がス