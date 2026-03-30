俳優の満島ひかりさんが2026年3月30日にインスタグラムで、モデル・写真家の浅野啓介さんとの結婚と妊娠を発表した。SNSではお相手の浅野さんに、「イケメン」との声が寄せられている。「心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を」満島さんはインスタグラムで、「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と報告。「そしてお腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠したことも発表した。「