映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』の完成報告プレミアムイベントが28日に開催され、ダブル主演の菅井友香、中村ゆりか、太田勇監督が登壇した。【写真】菅井友香ソロカットギャラリー中村ゆりかとともに客席を練り歩きながら登場！この日は、本作のオリジナルTシャツにスカーフを合わせたおそろいのコーディネートで登場した菅井と中村。Tシャツについて中村は「デザインがかわいくてテンションが上がっています」と