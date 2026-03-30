Official髭男dismが、ソウル・台北・シンガポール・バンコクにてアジアツアー＜OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026＞を開催することが決定した。本ツアーは、8月8日、9日にソウル・KSPO DOME、8月21日にシンガポール・THE STAR THEATRE、8月29日、30日に台北・TAIPEI ARENA、9月6日にバンコク・UOB LIVEにて開催される。ヒゲダンがアジアツアーを開催するのは2024年12月以来約2年ぶり。昨春に行なわれた初のスタジアムツアー、