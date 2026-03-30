醍醐桜3月30日真庭観光局提供 岡山県真庭市は3月29日に醍醐桜の開花を確認し、「咲き始め」になったと発表しました。4月3日ごろに満開になる見込みだということです。 醍醐桜は、岡山県の天然記念物で、推定樹齢は約1000年とされています。後醍醐天皇がこの桜を褒めたたえたことが名の由来と伝わっています。