資料 4月から食料品や日用品などいろいろなものの値段が上がります。電気料金も上がります。 物価高が続く中、国民の負担軽減策として政府が続けてきた電気料金の補助金が3月で終了します。 また再生可能エネルギーの普及を目的に電気料金に上乗せして支払う「再エネ賦課金」が4月から52円引き上げられます。 平均的な家庭の4月分の電気料金は前の月と比較して、四国電力では455円値上がりして8446円、中国