米沢市で3月27日、住宅などあわせて4棟が焼け、火元の住宅から1人の遺体が見つかった火事で、遺体が見つかった1階茶の間付近の燃え方が特に激しく、火元とみられることが分かりました。この火事は、27日午後5時50分ごろ、米沢市城南2丁目の中村悦子さんの住宅から出火したものです。この火事で中村さんの住まいと東側に隣接する住宅のあわせて2棟が全焼したほか、周辺の倉庫やアパートの一部のあわせて4棟が焼けました。1階