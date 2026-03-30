U-21日本代表はU-23韓国代表との練習試合に1-2で敗れたU-23韓国代表は現地時間3月29日、忠清南道・天安のコリアフットボールパークでU-21日本代表と練習試合を行い、2-1で勝利を収めた。この一戦に向け、韓国側は欧州でプレーする「海外組8人」を招集。韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「日本の懸念が現実となった。大韓民国U-23代表が海外組を前面に押し出し、富士山を越えた」とライバルに土をつけた結果を報じている。韓国は