天童市で30日朝早く、住宅1棟が全焼する火事がありました。この火事でこの家に住む70代の夫婦が顔などにやけどを負い病院に搬送されました。命に別条はありませんでした。30日午前6時35分ごろ、天童市長岡の浅沼武さん77歳の住まいの1階部分から黒い煙が出ていると近隣住民から119番通報がありました。火は通報からおよそ2時間40分後に消し止められましたが、この火事で浅沼さんの木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、近隣の住宅