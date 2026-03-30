中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月30日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は30日の記者会見で、米国のキューバに対する威嚇的な発言に対し、中国は各国の主権と領土保全の尊重を一貫して主張しており、いかなる口実であっても他国の主権を侵害し、内政に干渉することに反対すると表明、中国はキューバが主権と安全を守り、外部の干渉に反対することを断固として支持すると述べた。