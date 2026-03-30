6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』で披露した「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像が、YouTubeで公開された。【動画】BE：FIRST、新曲「BE：FIRST ALL DAY」初披露ライブ映像『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』は3月13日から15日まで神奈川・Kアリーナ横浜で開催され、BE:FIRSTは最終日のヘッドライナーとして出演。セットリストの最後に、5月6日