Official髭男dismが、ソウル、台北、シンガポール、バンコクにてアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』を開催することが決定した。【動画】「オリコン週間ストリーミングランキング」男性グループ初の累積再生数9億回！Official髭男dism「Pretender」MV同ツアーは、8月8日、9日にソウル・KSPO DOME、8月21日にシンガポール・THE STAR THEATRE、8月29日、30日に台北・TAIPEI ARENA、9月6日にバンコク・UOB LIVE