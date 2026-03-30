北海道電力が原子力や水力といった脱炭素電源への投資に向け、新たに約1千億円調達することが30日、関係者への取材で分かった。脱炭素化だけでなく、先端半導体の量産を目指すラピダスの本格稼働や人工知能（AI）向けのデータセンター新設などで高まる北海道内の電力需要に応える狙いがある。三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクと日本政策投資銀行が約1千億円の融資を4月に実行する。うち約530億円にはGX推進