映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の一場面（（C）吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable）アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の国内興行収入が400億円を超えたと、配給元のアニプレックスが30日発表した。国内興収が400億円を上回った作品は、歴代興収1位の407億円を記録した「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（2020年）に続き、2作目となった。映画は25年7月18日に