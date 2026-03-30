DeNAは4月23日の「BLUE☆LIGHTSERIES2026Supportedbynojima」の第3戦として開催される阪神戦で5人組バンド「wacci」がスペシャルゲストとして来場すると発表した。ボーカルの橋口洋平はFMヨコハマで12年からレギュラー番組を担当するなど横浜とも深い縁があり、試合前のミニライブでソロで歌唱するほか、試合後にはメンバー全員で「BLUE☆LIGHTLIVE」にも出演してパフォーマンスを披露する。「wacci」は球団を通