来月6日に始まる春の全国交通安全運動を前に、お笑いコンビの「タイムマシーン3号」とタレントのゆうちゃみさんが、筒井洋樹警視総監と共に事故の防止を呼びかけました。タイムマシーン3号・関太さん「自転車に乗るときも交通ルールを守り、ヘルメットを着用して安全に運転しましょう」きょう、東京・調布市であったイベントに登場したのは、警視庁・交通安全広報大使のタイムマシーン3号・山本浩司さん、関太さんとゆうちゃみさん