【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー0 ジェイテクトSTINGS愛知（3月28日・男子第19節）【映像】アリーナから笑い…スター選手の“粋な”振る舞い男子バレーで、スター選手がモッパーの少年から雑巾を“奪い取り”、自らガシガシと2枚の雑巾で床を磨き上げるシーンに場内から笑いが起こる一幕があった。大同生命SVリーグ男子の第19節が行われ、ジェイテクトSTINGS愛知は敵地でサントリーサンバーズ大阪と対戦。試合中盤に、