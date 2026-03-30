今後の天気（30日午後5時時点）■西から天気下り坂低気圧や前線の影響で、30日（月）は九州で広く雨が降っています。このあと夜までには中国・四国でも雨の範囲が広がるでしょう。近畿も夜遅くは傘の出番となりそうです。30日（月）の夜は九州や四国で、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。また、30日（月）は湿った空気の影響で、東海や関東などでも一部で雨が降っています。このあとも東海では、にわか雨がありそうです