ズバリ「八十里越」の名前が付けられたのは…？国土交通省と新潟県・福島県が、2026（令和8）年秋〜2027（令和９）年夏の暫定開通を目指して整備している国道289号「八十里越」について、このほど代表的な橋梁やトンネル4施設の名称が正式決定しました。【来年夏ついに！】これが開通する「八十里越」です（地図／写真）八十里越は、新潟市から福島県いわき市までを東西に結ぶ国道289号のうち、新潟・福島県境の越後山脈を越え