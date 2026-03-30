サムスン電子は、Windows向けWebブラウザ「Samsung Browser for Windows」の正式リリースを発表した。 モバイル端末とのシームレスな連携 「Samsung Browser for Windows」は、サムスン電子が新たに公開したWindows向けのWebブラウザ。Windows 11およびWindows 10（バージョン1809以降）を搭載したデバイスで利用できる。 モバイル端末での閲覧状態をパソコンに引き継げる。ブックマーク