A代表デビュー戦で、いきなり決勝点をお膳立てした21歳がいる。何か抗えない勢いを感じる。その正体が何かは具体的に説明できない。現地時間３月28日、ハムデン・パークで開催されたスコットランド代表戦で伊東純也の決勝点をアシストしたのは、塩貝健人。スコットランド・サッカーの聖地で、このアタッカーはさらりと大仕事をやってのけた。完璧な落としだった。鈴木淳之介のクロスに反応して、「見えていた」伊東に最高の