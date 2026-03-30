代表戦とクラブは別物だ。しかし、そうではないという観客もいるだろう。日本代表は、３月28日に行われた国際親善試合で、スコットランド代表に１−０で勝利した。伊東純也の決勝点で、ハムデン・パークでの一戦を制している。英紙『The Scottish Sun』は、この試合である出来事に注目した。キャプテンマークを巻いて先発出場した前田大然に、現地の観客からブーイングが浴びせられたことだ。同紙は、前田がハムデン・パー