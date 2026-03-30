プロバスケットボールチームB3の金沢武士団を子会社化した、北國銀行の「CCIグループ」が30日会見を開き、杖村修司社長がスポーツを通して地方創生に取り組む姿勢を強調しました。北國銀行を中核としたCCIグループは2026年2月、スポーツとエンタテインメント部門を担う会社が金沢武士団を子会社化して、経営改善に乗り出しました。会見にはオーナーとなる杖村社長のほか、Bリーグの島田慎二チェアマンも同席し、参画することになっ