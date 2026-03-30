お笑いコンビ・ガンバレルーヤの公式Instagramは3月29日、投稿を更新。俳優の川口春奈さんが「温泉同好会に新弟子として」参加したことを報告し、集合ショットを公開しました。【写真】温泉同好会メンバーに囲まれる川口春奈「みんな最高〜に面白かったです」同アカウントは「今夜19時から#世界の果てまでイッテQ春の2時間スペシャルがあります温泉同好会に新弟子として川口春奈ちゃんがやってきました是非ご覧ください」