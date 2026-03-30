ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【加工品】をご紹介する。「缶詰・瓶詰」のランキング（月別、26年3月24日昼参照）より、トップ5だ。【5位】福岡県 八女市「九州福岡工場直送！ 訳あり フルーツ缶詰」10000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】福岡県の最南端の町、八女市立花町にあるマルミツサンヨーの工場では、地元九州のフルーツを使ったゼリー・缶詰や、お惣菜の美味しさをお手軽にお召し上がりいただける缶