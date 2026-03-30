スポーツ用品販売のアルペンは、NIKEの人気ランニングシューズである、PEGASUSシリーズの最新作「PEGASUS 42」を全国のスポーツデポ・アルペンの店舗、公式オンラインストアで発売する。メンズモデルでは、スポーツデポ・アルペン限定カラーを1色展開する（アルペン限定カラーは店舗によって発売時期が異なる）。さらに全国2店舗で「PEGASUS 42」が走って体感できる、試走イベントを実施する。NIKEの人気ランニングシューズ、PEGAS