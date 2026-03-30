東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」の店舗で女性店員が殺害された事件で、警視庁は30日、殺人容疑で、自身の首を刺して死亡した元交際相手の広川大起容疑者（26）＝川崎市＝の自宅を家宅捜索した。警視庁によると、1月に女性への接近を禁じる命令を受けた際に交付された書類や、パソコンなどを押収した。警視庁によると司法解剖の結果、21歳の女性店員の死因は失血死だった。容疑者が事件の約30分前、サンシャイン