週明け30日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午後5時現在は前週末比17銭円高ドル安の1ドル＝159円77〜78銭。ユーロは51銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円70〜74銭。中東情勢の悪化が続いて原油価格の高騰が続くとの見方から朝方は「有事のドル買い」が優勢となり、1ドル＝160円前半で取引された。財務省の三村淳財務官が30日午前に円安進行に関し「この状況が続けばそろそろ断固たる措置も必