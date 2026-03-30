【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２９日、英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）のインタビューで、イランの石油権益奪取への意欲を示し、原油積み出し拠点があるカーグ島の占拠を検討していると明らかにした。地上作戦も辞さない構えを強調し、戦闘終結に向けた協議で譲歩を迫る狙いとみられる。トランプ氏は「正直に言うと、一番やりたいことはイランの石油を奪うことだ」と述べ、ペルシャ湾のカーグ島の占拠