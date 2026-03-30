「アンタ、地獄に堕ちるわよ」の強烈な決めゼリフや、六星占術の創設者として2000年代に一大ブームを巻き起こした占い師・細木数子さん(享年83)。【写真】「トラウマ級に覚えてる」HG vs 細木数子、放送事故レベルの“伝説の回”戸田恵梨香主演で細木さんの波瀾万丈な人生を描いたNetflix独占放送のドラマ『地獄に堕ちるわよ』の予告編が3月25日に公開された。伝説のレイザーラモンHG回もドラマ化映像には戦争で飢えていた少