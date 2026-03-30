news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「2分間で“ひき逃げ”と“当て逃げ”“白い乗用車”の行方追う」についてお伝えします。◇住宅街を走り抜ける白い乗用車のフロント部分が大きく破損しています。28日午後1時ごろ、北海道千歳市のコンビニエンスストアの駐車場で、乗用車が女性をはねる“ひき逃げ事件”が発生。女性は頭を打って病院に搬送されました。車はそのまま逃走。そのわずか2分後、300メートルほど離