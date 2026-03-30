アメリカのトランプ大統領はロシアの石油タンカーがキューバに入港することを認めました。キューバに石油が輸入されるのは3か月ぶりの事です。ロイター通信は30日、人道支援としての10万トンの石油を積んだロシアのタンカーがキューバに到着したと伝えました。反米政権への圧力を強めているトランプ大統領は、キューバへの燃料輸送の事実上の封鎖を行っていて、キューバでは電力不足が深刻化していました。トランプ氏はキューバは