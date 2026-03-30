最も効率的な大学進学ルートは何か。受験・学歴研究家の伊藤滉一郎さんは「慶應や青山など小学校、中学校、高校と入り口がいくつもある大学付属校は、高校受験が最も枠が広く入りやすい」という――。（第3回）※本稿は、伊藤滉一郎『子どもが沈まない親が無理しない小中高大受験戦略』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■高校受験