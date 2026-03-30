一緒にいると幸福に感じられる人の特徴は何か。心療内科医の鈴木裕介さんは「精神的に健康な人と結ぶ人間関係の割合を増やすことは、精神的によい。幸福には伝染性があるといわれており、ヘルシーで幸福な人の周囲には幸福な人がいる確率が高い」という――。※本稿は、鈴木裕介『頭の中のひとりごとを消す方法』（池田書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Farknot_Architect※写真はイメージです - 写真＝iStock